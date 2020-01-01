Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D body (без объектива)

Создавайте изображения превосходного качества с высокой детализацией.
Мощные возможности обработки DIGIC для высокой производительности и точности цветопередачи.
Запечатлейте каждое действие на максимальной скорости съемки 7 кадров/сек.
Точная фокусировка и отслеживание объектов съемки, в какой бы части кадра они не находились
Снимайте с верхнего и нижнего ракурса.
Снимайте видео с разрешением до 1080p и частотой кадров до 60 кадров в секунду.
Наслаждайтесь плавной следящей фокусировкой при видео- или фотосъемке в режиме Live View.
Простое подключение и отправка
Просматривайте информацию о съемке и фокусировке, не упуская объект съемки из вида
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|Тип
|Полупрофессиональный
|Число пикселов матрицы
|24
|Размер матрицы
|APS-C (Кроп-фактор 1,6)
|Тип видоискателя
|Оптический
|Размер ЖК-экрана
|3 дюйма
|Тип ЖК-экрана
|Сенсорный, Поворотный
|Число точек фокусировки
|45
|ISO, Максимальная
|25600
|Скорость съемки
|7кадров/сек
|Максимальное разрешение видео
|1920x1080
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Wi-Fi
|+
|АКБ
|LP-E6N
|Вес с АКБ
|730 г