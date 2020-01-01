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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D body (без объектива)

Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D body (без объектива)

Наличие: В наличии

1 650.00 руб.

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Производитель: Canon. Гарантия: 24 мес.
или Купить в 1 клик

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Создавайте изображения превосходного качества с высокой детализацией.

Значок CMOS-датчика типа 1.0

Мощные возможности обработки DIGIC для высокой производительности и точности цветопередачи.

DIGIC 7

Запечатлейте каждое действие на максимальной скорости съемки 7 кадров/сек.

Full HD 60p

Точная фокусировка и отслеживание объектов съемки, в какой бы части кадра они не находились

Снимайте с верхнего и нижнего ракурса.

Снимайте видео с разрешением до 1080p и частотой кадров до 60 кадров в секунду.

Наслаждайтесь плавной следящей фокусировкой при видео- или фотосъемке в режиме Live View.

Простое подключение и отправка

Просматривайте информацию о съемке и фокусировке, не упуская объект съемки из вида

Отзывов к этому товару еще нет. Будьте первыми!

Тип Полупрофессиональный
Число пикселов матрицы 24
Размер матрицы APS-C (Кроп-фактор 1,6)
Тип видоискателя Оптический
Размер ЖК-экрана 3 дюйма
Тип ЖК-экрана Сенсорный, Поворотный
Число точек фокусировки 45
ISO, Максимальная 25600
Скорость съемки 7кадров/сек
Максимальное разрешение видео 1920x1080
Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC
Wi-Fi +
АКБ LP-E6N
Вес с АКБ 730 г

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